Día de la Madre: ¿Qué NO DEBES comprar si buscas el regalo PERFECTO?

Este domingo se celebra el gran Día de la Madre y los hijos, esposos y familiares están en búsqueda del regalo perfecto. Aunque para algunos las ofertas de electrodomésticos pueden resultar una opción, la realidad es que los tiempos han cambiado y los gustos de las madres también.

La reportera Milena Merino de “Arriba mi gente” llegó hasta el Centro de Lima para conversar con las madres sobre qué es lo que no quieren que les regalen por el Día de la Madre. “Yo quisiera que me regalen algo que yo voy a usar, porque si me regalan un plato, cucharas, eso es para todos, no para la mamá”, manifestó una de las señoras.

Pero ella no fue la única que expresó que no quería que le regalaran artículos del hogar. “¿Ollas? Qué cosa, ¿me han visto cocinera a mí? Yo lo que quiero es viajar”, expresó otras de las ‘mamitas’.

Las madres también comentaron que regalos sí les gustaría recibir por su día. “Yo quiero ropa, halagas, para vernos regias pues”, declaró una señora. El maquillaje, la ropa, el dinero y los viajes fueron algunos de los regalos más populares entre las mamás.

