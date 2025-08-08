Leonard León estuvo en el set de “Ponte en la cola” y NEGÓ que agredió físicamente a su exesposa Karla Tarazona. Pero, personas cercanas a la mujer dicen lo contrario.

Joséluis Aguilar, ex productor de Karla Tarazona en un programa cómico, aseguró: “Lo único que te puedo decir es que sí le pegaba Leonard. Es más, muchas veces a Karla la he llevado a mi casa y la he escondido ahí para que no le peguen (…) Fueron muchísimas (veces), pero no recuerdo, fue hace muchos años, pero fueron muchísimas”.

En tanto, Mariella Zanetti agregó: “Yo veía a Karla Tarazona que llegaba con moretones en la cara, con quemaduras en el cuello de cigarro, con la mano enyesada”.

Y, por su lado, Luigui Carbajal declaró en otro medio: “Ella ha sufrido maltrato físico, psicológico hace mucho tiempo. Claramente nosotros veíamos, el elenco, la manera cómo llegaba ella. Yo reconozco, y hoy en día me arrepiento, y le pido disculpas a Karla porque en esa época, de repente la inmadurez, llevábamos un poco a la broma la situación y lo que pasaba”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR