¡Llegaron para quedarse! Roxana (Fiorella Luna) y Meche Gómez (Natalia Salas) son las mejores amigas de Valeria Vargas (Mónica Sánchez) en “Eres mi bien”, la próxima novela de Latina Televisión.

Este martes 05 de agosto, se estrenó la nueva cápsula donde se presenta a las hermanas Gómez, quienes son “como agua y aceite”. Su convivencia, por lo que han mostrado, no es para nada sencilla.

“Roxana, apúrate que estamos tarde y no estamos listas”, reclama Meche. “No empieces con tus intensidades que yo ya estoy lista”, responde tajante Roxana. “Así no vas a ir, Roxana. Habrás traído la vela, ¿no? ¿Qué va a decir Valeria? ¿Qué clase de mejores amigas somos? ¡Por Dios!”, grita desesperada la primera. “Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?”, recalca la otra.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este mes de agosto con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

