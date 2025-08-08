Este viernes 08 de agosto se transmitió un nuevo episodio de “Pobre Novio“, la popular novela de Latina Televisión. En este nuevo capítulo, Arturo Thompson finalmente ha recuperado la memoria y Vilma, junto con Isabela y Rosa, han festejado por todo lo alto la noticia.

En tanto, César García tomó valor y le comunicó a Pachi que quiere dar por finalizada su relación amorosa. La mujer no entendía nada de lo que estaba pasando y se echó a llorar cuando el hombre le dijo que su decisión era definitiva.

Además, Arturo no quiere perder ni un minuto más de su vida sin tener al lado a su gran amor: Vilma. Así que, tras pensarlo por unos segundos, el hombre le pidió formalizar su relación.

En tanto, Santiago García también se enteró que Arturo había recuperado la memoria, así que aprovechó en comunicarse con Isabela para felicitarla por la buena noticia; aunque, quien no estaba nada contenta, era su esposa Alicia.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

