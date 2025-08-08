Santiago García se enteró, gracias a su mamá Vilma, que Arturo Thompson recuperó la memoria y se mostró sumamente feliz. Pero, quien no estaba nada contenta era Alicia Aguilera, quien inmediatamente pensó que este era un motivo para que su esposo se contacte con Isabela Thompson.

“Me imagino que ahora irás a ver a Isabela”, sugirió la mujer. “¿Isabela? ¿Para qué?”, se hizo el desentendido. “Para felicitarla por lo de su papá”, recalcó la mujer. “No, no es necesario. Además, tengo que ir a clases”, la intentó despistar.

Pero, ni bien Alicia abandonó la habitación, Santiago agarró su celular y le mandó un audio a su ex. “Isabela, ¿cómo estás? Me enteré lo de tu papá, estoy muy feliz por ustedes. Imagino que ahora estás mucho más tranquila”, dijo en el mensaje de voz. Y todo fue escuchado por Alicia, quien se había quedado detrás de la puerta.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR