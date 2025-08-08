César García descubrió que Pachi, su pareja, ha estado mintiéndole y le ha hecho la vida imposible a Betty Cruz. Así que, decidido, el hombre le dijo que quería terminar la relación.

Este fue un golpe duro para la mujer. “No entiendo César, ¿qué me estás diciendo?”, cuestionó. “Eso, que yo no puedo seguir esta relación y lo mejor es que terminemos como adultos, tranquilos”, explicó el hombre.

“¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿por qué dejaste de quererme? ¿es por Betty?”, cuestionó. “¿Betty? Nada que ver, ella no tiene nada que ver en este asunto”, aseveró.

“César, no me mientas, somos adultos, son cosas que pueden pasar, yo puedo entenderlo. Tú todavía la quieres, ¿no?”, repitió. “Nos quisimos hace mucho tiempo, ahora lo único que queda es la cordialidad”, respondió.

Pero, al ver que esas palabras no convencieron a Pachi, César agregó: “Mira Pachi, yo estoy atravesando un momento muy complicado, muy personal. Hace poco me separé de Vilma y eso me dejó destrozado. Yo no me siento preparado para esta relación, para ninguna en realidad”. En ese momento, Pachi rompió en llanto.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

