Arturo Thompson recuperó la memoria después de probar su postre favorito: el que le prepara Vilma. Y, tras quedarse a solas, el hombre le recordó la promesa que le hizo antes de someterse a la cirugía al cerebro.

“Yo te había prometido que no íbamos a hablar de nosotros hasta que me operaran y he cumplido con mi palabra. Ya me operaron, ya pasó todo, todo quedó atrás. Así que te pregunto; ¿Quieres que sigamos siendo solo amigos?”, le pregunto, con una sonrisa pícara en el rostro.

“Eso sería imposible, Arturo”, le contestó Vilma con una media sonrisa. “¿Por qué?”, insistió él. “Porque me enamoré de ti. Te amo”, confesó la mujer. “Yo también te amo”, confirmó él. Ambos sellaron su amor con un apasionado beso.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

