La cuenta regresiva terminó. Este lunes 18 de agosto llega a las pantallas “Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina que promete conquistar al Perú con humor, romance y mucho barrio.

En la nueva promoción de “Eres mi bien”, Miranda (Martina Peñaloza) nos presenta a su papá Mauricio (David Villanueva) como el hombre perfecto: un exitoso empresario, divertido, tierno y con un amor inmenso por su hija. Que parece tenerlo todo o casi, porque solo le falta encontrar al gran amor de su vida.

Y cuando menos se lo espera, encontrará a Valeria (Mónica Sánchez). Un cruce de miradas, que el público tendrá que descubrirlo muy pronto.

“Eres mi bien” se suma al portafolio de producciones de ficción de Latina Televisión, reafirmando su compromiso de ofrecer contenido de alta calidad para las familias peruanas. Una historia que pone en valor lo nuestro, lo auténtico, lo que nos une.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

