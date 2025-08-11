El abogado Manuel Bartra llegó al set de “Arriba mi Gente” para dar mayores detalles al respecto. “Hace nueve años que se publicó la ley 30407 donde se especifica que, cualquier acto de crueldad contra animales, no solo perros o gatos, constituye un delito penado con hasta 3 años de cárcel y, si el animal muere, la pena es de hasta 5 años”, aseguró.

En tanto, el especialista aseguró que cualquier ciudadano puede interponer la denuncia, ya sea ante la municipalidad distrital, ante el Ministerio Público y la comisaría del sector.

“Con la tecnología, cualquier persona es un reportero en potencia y grabando el hecho y poniendo en aviso a la autoridad, la autoridad está obligada a intervenir y avanzar con el proceso”, explicó.

Asimismo, aseguró que en los casos de maltrato animal también se aplica la flagrancia. “Hace poco hubo una sentencia de la Corte donde se dictó prisión preventiva de hasta 7 meses para un pescador que apaleó a un lobo marino en la Reserva de Paracas”, aclaró.

