En Eres mi Bien, la nueva novela familiar de Latina, el último vídeo promocional se sumerge en la vida de Mauricio, interpretado por David Villanueva, un hombre que ha dedicado su vida a ser el mejor padre posible. Miranda, su hija, es su fan número uno. “Mi papi es el más divertido y cool de todos“, dice con una sonrisa en el rostro. “Es el más dulce y guapo del mundo“, asegura la pequeña, interpretada por Martina Pealoza.

A pesar de que Mauricio es un superpapá, Miranda tiene un deseo: “Él es mi superhéroe, lo tiene casi todo, pero lo que quisiera es que tenga una novia“. En una de las escenas más tiernas de la promoción, vemos a Mauricio caminando por el parque junto a su hija, vestido de superhéroe.

Él se dedica con todo su ser a hacerla sentir segura y especial, pero el personaje tiene una vida emocional que aún necesita completar. La llegada de Valeria, interpretada por Mónica Sánchez, podría cambiar las cosas para Mauricio.

¿Será Valeria la mujer que le devuelva la chispa al corazón de Mauricio? ¿Cómo afectará su relación con Miranda si su papá empieza a abrir su corazón nuevamente? La dinámica entre padre e hija, junto con el posible romance, promete ser un elemento clave de la trama de esta emocionante novela familiar.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena el 18 de agosto con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

