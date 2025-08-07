Eres Mi Bien: Mauricio es el MEJOR padre del mundo, ¿podrá encontrar el amor?
Mauricio es el padre ideal, pero Miranda tiene un deseo: que su superhéroe encuentre el amor.
En Eres mi Bien, la nueva novela familiar de Latina, el último vídeo promocional se sumerge en la vida de Mauricio, interpretado por David Villanueva, un hombre que ha dedicado su vida a ser el mejor padre posible. Miranda, su hija, es su fan número uno. “Mi papi es el más divertido y cool de todos“, dice con una sonrisa en el rostro. “Es el más dulce y guapo del mundo“, asegura la pequeña, interpretada por Martina Pealoza.
A pesar de que Mauricio es un superpapá, Miranda tiene un deseo: “Él es mi superhéroe, lo tiene casi todo, pero lo que quisiera es que tenga una novia“. En una de las escenas más tiernas de la promoción, vemos a Mauricio caminando por el parque junto a su hija, vestido de superhéroe.
Él se dedica con todo su ser a hacerla sentir segura y especial, pero el personaje tiene una vida emocional que aún necesita completar. La llegada de Valeria, interpretada por Mónica Sánchez, podría cambiar las cosas para Mauricio.
¿Será Valeria la mujer que le devuelva la chispa al corazón de Mauricio? ¿Cómo afectará su relación con Miranda si su papá empieza a abrir su corazón nuevamente? La dinámica entre padre e hija, junto con el posible romance, promete ser un elemento clave de la trama de esta emocionante novela familiar.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena el 18 de agosto con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía