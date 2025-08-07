La nueva novela familiar de Latina, Eres mi Bien, está a punto de llegar a nuestras pantallas y las expectativas no podrían ser más altas. El estreno se ha confirmado para este 18 de agosto por Latina, con un elenco de lujo que promete hacer de esta producción una de las más esperadas de la temporada.

Entre los rostros más esperados destacan Mónica Sánchez, quien regresa con un personaje que promete conquistar al público; César Ritter, Paul Martin y Pierina Carcelén, quienes se suman a este proyecto con personajes que sin duda harán vibrar a los espectadores. El reparto completo de Eres mi Bien está listo para ofrecer una historia llena de emociones, intriga y mucha calidad actoral.

Con una producción de gran nivel, Eres mi Bien llega para acompañarnos en las noches de agosto. ¡No te lo puedes perder!

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

