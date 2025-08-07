LIMA, 7 de agosto de 2025.- UNICEF y Latina Televisión anuncian el lanzamiento de la campaña nacional “Su futuro es hoy”, una iniciativa que busca movilizar al país para actuar frente a diversas problemáticas que afectan el desarrollo de la infancia en el Perú. Esta campaña pone en agenda la urgencia de garantizar salud, nutrición, saneamiento y protección para niñas, niños y adolescentes que hoy viven en situaciones de vulnerabilidad.

A pesar de los grandes avances que ha tenido el país a favor de la infancia, en el Perú, miles de chicas y chicos enfrentan situaciones que ponen su vida y desarrollo en peligro. En el campo de la malnutrición encontramos tres realidades preocupantes: la desnutrición, la anemia, y el sobrepeso y obesidad. Se sabe que más de 117 mil niños y niñas menores de cinco años sufren o están en riesgo de desnutrición aguda; 4 de cada 10 bebés entre 6 y 36 meses tienen anemia, cifra que sube a 5 de cada 10 en zonas rurales; y 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años tienen sobrepeso u obesidad.

La salud de la niñez peruana también se ve impactada por la carencia de servicios básicos de saneamiento. En el país, más de 3 millones de personas no acceden a agua potable y 7 millones carecen de servicios básicos de saneamiento. El 30 % son niños, niñas o adolescentes.

Otro aspecto preocupante, es la violencia en sus diversas formas. Se sabe que 7 de cada 10 niños y niñas han vivido violencia en casa.

Durante todo el mes de agosto, Latina TV abrirá espacios en el programa Arriba Mi Gente para visibilizar el trabajo de UNICEF en Perú a través de historias, entrevistas con especialistas, segmentos con celebridades y contactos con aliados estratégicos.

Con ello, se espera despertar la solidaridad de los televidentes de Latina, para que se conviertan en socios de UNICEF. Se habilitarán mecanismos de donación fáciles y accesibles: códigos QR en pantalla, páginas web y personal en centros comerciales o aeropuertos.

Con el millón de soles que se espera recaudar, UNICEF podrá darles sostenibilidad a sus programas y ampliarlos hacia las zonas donde vive la niñez más vulnerable. Se tiene previsto entregar 30 mil suplementos nutricionales para combatir la desnutrición aguda, realizar 10 mil tamizajes para detectar anemia en niñas y niños, y desarrollar 300 talleres de crianza positiva con madres, padres y cuidadores. Además, se impulsará un programa de prevención de la obesidad en 12 escuelas. También se fortalecerá el acceso a agua segura y saneamiento: se instalarán filtros de agua para 500 personas, se distribuirán 2,000 kits de higiene, se dictarán 100 talleres para más de 24 mil niñas, niños y docentes, y se rehabilitarán los servicios sanitarios en 30 escuelas.

“Miles de niñas y niños en el Perú enfrentan diversas situaciones que amenazan su desarrollo y su vida. En los 75 años que trabajamos en Perú al lado del Estado y las comunidades, hemos podido contribuir a generar evidencia e implementar soluciones que han mejorado la salud, nutrición, educación y protección de millones de niños, niñas y adolescentes. Esta experiencia nos ha enseñado que la única forma de cambiar la vida de chicos y chicas es con el apoyo de todos y todas. Por eso tenemos mucha fe en esta alianza, estamos seguros, que a través de las nuevas donaciones mensuales que se generen con esta campaña podremos sostener y ampliar nuestra acción”, señaló Javier Alvarez, Representante de UNICEF en Perú.

Siempre hablamos del futuro de los niños y niñas como si fuera algo lejano. Pero su futuro empieza hoy. Los niños no crecen en el futuro, crecen ahora. Cada vez que los cuidamos, que los escuchamos, que protegemos sus derechos, estamos construyendo la base sobre la que crecerán seguros y con oportunidades de hacer realidad su proyecto de vida. Por eso, súmate con una donación mensual y sé parte del cambio que miles de niñas y niños en el Perú necesitan para vivir con dignidad, salud y oportunidades reales.