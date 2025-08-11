Durante el programa Ponte En La Cola, los presentadores estallaron de risa al repasar las imágenes de la presunta infidelidad de Josimar con la venezolana Verónica Gonzáles, donde él intentó negarlo todo. Primero aseguró que era su “PRIMA” y luego la acusó de haber usado inteligencia artificial para falsificar audios en los que, supuestamente, no solo hablaba mal de su esposa y su familia, sino también dejaba en claro que Verónica estaba lejos de ser una “prima”.

En medio de la conversación, Ricardo Rondón no pudo contener la curiosidad y, con picardía, le preguntó a su compañera: “¿A ti alguna vez te escribió Josimar?”. Micheille Soifer respondió indirectamente: “Yo creo que fue la IA”, desatando las carcajadas en el set.

Rondón, sin quedarse conforme, insistió con el tema, y finalmente Micheille confesó frente a cámaras que, efectivamente, el cantante le había escrito hace un tiempo, aunque agregó con ironía: “Pero de repente no era su tipo”.

El intercambio no quedó ahí. Rondón continuó con otra pregunta directa: “¿Pero le contestaste o no le contestaste?”. Micheille, manteniendo el tono de broma y haciendo referencia a las declaraciones del propio Josimar sobre la IA, contestó tajante: “No fui yo, fue la IA”, cerrando así el momento entre risas y complicidad con su compañero de conducción.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR