En el programa Ponte En La Cola, Josimar fue señalado en redes sociales a través de pruebas que evidenciarían una presunta infidelidad con la venezolana Verónica Gonzáles. Entre bailes y hasta “agarradítas” de mano, el salsero fue captado junto a ella, aunque aseguró que no tiene “nada que ver” con la joven.

La propia Verónica Gonzáles fue quien lo delató públicamente, asegurando que tenía audios donde el cantante lanzaba comentarios despectivos hacia su actual esposa y su familia: “Yo no pensé jamás que iba a ser tan creído, tan narcisista, tan mentiroso, tan falso”, sentenció.

En un inicio, Josimar se defendió diciendo: “¿Mi pareja? No es nada mío, es mi prima”, añadiendo que no era su “prototipo” de mujer. Sin embargo, “la prima Vero” no tardó en responder, afirmando que los audios demostraban lo contrario y que no había forma de refutar lo que, según ella, era la verdad.

Ante las acusaciones, el salsero se mostró indignado y afirmó que los audios eran falsos, asegurando que se trataba de una voz generada con inteligencia artificial para sabotearlo. Además, insinuó que todo habría sido planeado por Verónica, quien según él se acercó a bailar con él y hasta provocó una discusión con su primo para que pareciera que le estaba tomando de la mano.

