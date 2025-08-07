Accede a un préstamo de S/ 100 mil para la construcción de tu casa a una tasa desde 1.19% mensual
¿La construcción de tu vivienda está detenida por falta de dinero? Descubre qué entidad financiera puede ayudarte a avanzar con un préstamo diseñado para construir, ampliar o terminar tu casa.
Construir tu propia casa es uno de los sueños más importantes de muchas familias peruanas. Sin embargo, convertir ese sueño en realidad no siempre es fácil: los altos costos de materiales, la mano de obra y los trámites pueden hacer que el proyecto se detenga antes de empezar o se quede a medias por falta de financiamiento.
Si estás listo para iniciar la construcción de tu vivienda, ampliar la que ya tienes o terminar esa obra que quedó inconclusa, es momento de buscar una solución efectiva: un préstamo para construcción. Esta alternativa te permite contar con el capital necesario para avanzar sin pausas, planificar con tranquilidad y evitar sobrecostos por retrasos.
En Prestamype, puedes acceder a un préstamo pensado especialmente para este tipo de proyectos. Gracias a esta Fintech puedes acceder a montos desde S/15,000 hasta 2 millones, con tasas competitivas y plazos flexibles. Así, construyes a tu ritmo, con el respaldo financiero que necesitas y la confianza de estar avanzando sobre bases sólidas.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Un préstamo para construcción tiene diversos beneficios. Aquí te contamos los principales:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.19 %.
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, que pueden renovarse previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Haz clic AQUÍ, descubre si calificas y comienza a aprovechar todas las ventajas que Prestamype tiene para ti.
¿Cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo para construcción?
Para precalificar a un préstamo para construcción, debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples con los requisitos? Precalifica AQUÍ a un préstamo para construir tu vivienda y accede a montos desde S/15 mil con Prestamype.