Construir tu propia casa es uno de los sueños más importantes de muchas familias peruanas. Sin embargo, convertir ese sueño en realidad no siempre es fácil: los altos costos de materiales, la mano de obra y los trámites pueden hacer que el proyecto se detenga antes de empezar o se quede a medias por falta de financiamiento.

Si estás listo para iniciar la construcción de tu vivienda, ampliar la que ya tienes o terminar esa obra que quedó inconclusa, es momento de buscar una solución efectiva: un préstamo para construcción. Esta alternativa te permite contar con el capital necesario para avanzar sin pausas, planificar con tranquilidad y evitar sobrecostos por retrasos.

En Prestamype, puedes acceder a un préstamo pensado especialmente para este tipo de proyectos. Gracias a esta Fintech puedes acceder a montos desde S/15,000 hasta 2 millones, con tasas competitivas y plazos flexibles. Así, construyes a tu ritmo, con el respaldo financiero que necesitas y la confianza de estar avanzando sobre bases sólidas.

Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype

Un préstamo para construcción tiene diversos beneficios. Aquí te contamos los principales:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, que pueden renovarse previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz clic AQUÍ, descubre si calificas y comienza a aprovechar todas las ventajas que Prestamype tiene para ti.

¿Cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo para construcción?

Para precalificar a un préstamo para construcción, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples con los requisitos? Precalifica AQUÍ a un préstamo para construir tu vivienda y accede a montos desde S/15 mil con Prestamype.