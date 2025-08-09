En Yo Soy, Víctor García, imitador de Víctor Manuelle, regresó al escenario para una segunda presentación tras el pedido especial de la producción. Desde el primer momento, Cachín celebró el parecido y hasta se animó a “sacar pica” a Ricardo Morán, quien seguía sin mostrarse del todo convencido.

Sin embargo, a medida que avanzaba la interpretación, la imitación perdió fuerza y terminó por ganarse la negativa de todos los jurados. A pesar del resultado, Cachín reconoció su actitud positiva ante la situación y le dejó algunas recomendaciones para mejorar en el futuro.

¿Será esta la última vez que veamos a Víctor García en el escenario o regresará con más fuerza? Descúbrelo en Yo Soy.

