Una joven identificada como Rossana Stephany Portilla Guerrero (24) fue asesinada de un disparo en la cabeza en La Libertad. Su cuerpo fue encontrado en medio de un campo de cultivo en la zona de Chepén y el principal sospechoso de su muerte es su pareja Juan Enrique Muguerza Espinoza, quien ya ha sido detenido por la Policía.

Elvis Portilla, padre de la víctima, se enlazó con “Arriba mi Gente” vía Zoom para pedir que el asesinato de su hija no quede impune. “Es difícil estar en esta situación. Tenemos toda la evidencia para saber que este sujeto es el presunto homicida de mi hija, según las pruebas que hemos encontrado”.

Cabe resaltar que el sujeto tenía 3 denuncias interpuesta por la joven, ya que, en previas oportunidades, la había agredido. “El señor tenía medidas de restricción para que no se acerque a mi hija”, aseguró el padre de familia. “Mi hija tenía miedo de él”, agregó.

