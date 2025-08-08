Leonard León se hizo presente en el set de “Ponte en la cola” el último jueves y, en medio de la entrevista, se le mencionó la denuncia por maltrato físico hacia su exesposa Karla Tarazona.

“Cuando uno habla con la verdad, no tiene por qué estar nervioso. La intención mía es poder hablar con la verdad, con prueba en mano, sobre lo que ha sucedido durante los últimos años”, había dicho Leonard minutos antes de entrar a la entrevista.

Una vez en el set, las cámaras captaron al cantante nervioso. Y, cuando la producción emitió un reportaje donde se mencionaban las acusaciones de maltrato hacia su exesposa, Leonard León se fue del set.

“Eso se habló en su momento. Yo quedé con la producción que vamos a hablar de este tipo de temas y no se está tratando. Eso fueron temas antiguos y en su momento se trataron. No voy a hablar de temas pasados”, contestó a las cámaras mientras se retiraba del canal.

