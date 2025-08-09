En Yo Soy, Gandhi Polanco se presentó caracterizado como Daddy Yankee y causó un gran impacto desde el primer instante. Jely incluso se asustó por un momento al verlo por el inmenso parecido con el reguetonero, mientras que Diana no perdió tiempo y le preguntó por su estado civil, provocando que Mauri Stern la regañara en plena transmisión.

Con una expectativa altísima, el participante inició su interpretación y logró sacar sonrisas a todos los jurados, quienes no pudieron evitar moverse al ritmo de la música.

El ambiente se volvió aún más festivo cuando el conductor Franco Cabrera entró al escenario junto a un grupo de “secua­ces” para hacer una coreografía. Gandhi se adaptó rápidamente, interactuando y jugando con ellos durante la presentación. Obviamente, las risas no se hicieron esperar en el set

La energía fue tal que, totalmente metido en el personaje, parecía que no quería parar. Fue Ricardo Morán quien finalmente tuvo que detenerlo, entre risas y aplausos del público.

