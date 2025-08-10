En Yo Soy, Gandhi Polanco imitó Daddy Yankee, pero esta vez no convenció de inmediato a Ricardo Morán ni a Mauri Stern. Aunque elogiaron su rap, energía y puesta en escena, coincidieron en que el timbre de voz no se parecía lo suficiente al reguetonero.

La negativa provocó protestas y gritos de apoyo desde el set, liderados por Jely Reátegui, quienes exigieron una segunda presentación. Entre risas, Ricardo y Mauri aceptaron. Apenas inició, Franco Cabrera entró nuevamente con un grupo de “secua­ces”, superando en número a la vez anterior, para sumarse a la coreografía.

Una vez más, hizo que los jurados sonrieran y se pusieran a bailar. La energía fue tal que Ricardo tuvo que detenerlo otra vez, ya que Gandhi parecía no querer parar. El entusiasmo se contagió incluso a Franco, quien se unió al rap y convirtió la imitación en un dueto improvisado. Al terminar, Franco permaneció en el escenario esperando la opinión del jurado hasta que fue regañado.

Mauri Stern volvió a destacar su talento, preparación y presencia escénica, aunque insistió en que el timbre seguía siendo su punto débil. Esto desató otra revuelta a favor del concursante, en la que incluso “El Espartano” se colocó detrás de Mauri en tono de amenaza. Stern, entre bromas, le advirtió sobre las bofetadas mexicanas, lo que provocó que el Espartano huyera… para luego volver y seguir intimidando en broma.

Jely le hizo prometer a Gandhi que trabajaría en mejorar el timbre antes de darle su “sí”. Por su parte, Ricardo Morán coincidió con Mauri sobre el problema de la voz, pero recalcó que Gandhi tenía cualidades únicas que muchos participantes no habían mostrado. Entre carcajadas, le dijo: “Te auguro muchas buenas cosas como Gandhi en el futuro. Como Daddy Yankee no está el timbre”. Finalmente, Morán le dio el “sí” que necesitaba, desatando una celebración en el set.

¿Y tú, crees que Gandhi logrará perfeccionar el timbre para convertirse en el ‘Big Boss’ de Yo Soy?

