Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Beso entre Techi y Manuel fue INTERRUMPIDO de forma drástica

En “Pituca Sin Lucas”, se están viviendo cosas completamente candentes. Manuel Gallardo sorprendió a todos al acercarse a María Teresa De La Puente de forma muy seductora. Techi no se mostró ajena a este acercamiento e incluso fue cediendo con el pasar de los segundos. Cuando todo parecía que iba a terminar en beso, una llamada interrumpió el momento romántico.

“Mami, hola ¿qué tal? estoy trabajando, ya estoy terminando”, mencionó Techi cuando contestó la llamada de La Cocó. Ante ello, el “Tiburón Gallardo” se sintió un poco aliviado. “Como que nos salvó la campana, ¿no? Parece que nos confundimos un poco. Fue mi culpa, yo me acerqué así no más… La pasamos bien juntos”, expresó.

Por otro lado, Techi entendió que la situación se escapó de sus manos. “Sí, yo sé que no hubo una mala intención. En el fondo nos tenemos cariño, mucho cariño y pues el cariño confunde. No sólo me caes bien, sino que también te admiro”, expresó. “Por eso nos confundimos, hay admiración y cariño”, añadió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.