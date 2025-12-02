Latina Televisión presenta el estreno de “Génesis”, una superproducción bíblica que ha cautivado audiencias en distintos países del mundo y que llega por fin al Perú para ofrecer una experiencia visual y emocional sin precedentes. El debut será este miércoles 3 de diciembre a las 5:00 p. m. por la señal de Latina.

Basada en el libro del Génesis, la novela recorre los primeros 2,300 años de la humanidad, llevando a la pantalla grandes relatos como la creación del mundo, la caída de Lucifer, Adán y Eva, Caín y Abel, el Arca de Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, además de la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José de Egipto.

Una producción monumental

Con escenas filmadas en Brasil y Marruecos, más de 250 actores, 8,500 figurantes, 1,040 dobles, escenarios de más de 52,000 m² y sets que recrean ciudades completas como Egipto, Shinar y Sodoma, “Génesis” se posiciona como una de las producciones más ambiciosas de los últimos años.

Visualmente impactante, la novela ofrece momentos espectaculares como el diluvio universal, la construcción del Arca, y la recreación del Jardín del Edén, con escenas que resaltan por su nivel cinematográfico.

Un estreno estratégico en un mes de reflexión

Diciembre es un mes de introspección, espiritualidad y reunión familiar. Por ello, Latina trae esta historia que invita a volver al principio de todo, reflexionar sobre nuestras raíces y conectar con relatos que han marcado generaciones.

Además, el elenco cuenta con actores reconocidos por el público peruano gracias a “Moisés y los Diez Mandamientos”, lo que garantiza cercanía, recordación y una experiencia aún más envolvente.

Estreno imperdible

“Génesis” se estrena este miércoles 3 de diciembre a las 5:00 p. m., solo por Latina Televisión.

Una novela que combina fe, espectacularidad y emociones profundas, para disfrutarla en familia.

Latina, suma a tu vida.