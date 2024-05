Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Manuel se puso ROMÁNTICO con Techi y le roba un ¿BESO?

El romanticismo estuvo a flor de piel entre Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente. Ambos salieron a degustar uno de los sánguches que tanto le gustan al tiburón. Conforme fueron pasando las horas, el señor comenzó a ponerse cada vez más sentimental, mientras que Techi iba cediendo con el tiempo.

“Dicen que los polos opuestos se atraen… Tienes la boca más linda que he visto en mi vida, tanto como para robarte un beso”, mencionó Manuel mientras se iba acercando cada vez más y más a Techi. “Tus ojitos me están diciendo que tu también quieres”, le dijo en voz baja.

“No me digas eso, Manuel”, acotó Techi mientras que veía como Manuel se acercaba a ella. No obstante, ella no ponía resistencia ante el coqueteo del Tiburón Gallardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.