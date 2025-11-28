Enzo Jiménez, “Enzii”, el joven imitador de Jungkook que ha sorprendido en “Yo Soy”, comparte en una entrevista con nosotros cómo descubrió el K-Pop, su experiencia familiar, sus retos como Army Boy y sus sueños tanto en la música como en su carrera profesional. Con espontaneidad y emoción, nos invita a conocer la historia detrás del artista que hoy cautiva a fans y jurados.

¿De donde vienes y como conociste el mundo del kpop?

Yo vengo desde Ventanilla y. El K-pop lo conocí por mi prima, que la veía mucho, que era fan de, en este caso, toda la música coreana. Y me familiaricé con ella y a la vez me familiaricé con el K-pop e hizo que tenga una cercanía más profunda.

Tu familia no sabía nada de tu casting, ¿cómo les contaste?

Pues primero no sabía cómo informárselos, si es que era decirles, oigan, prendan la tele y que lo puedan ver. Pero al final la emoción me ganó y les dije, escúchame, hice el casting de yo soy. Una parte no me creía, de hecho, pensaban que era broma, y dijeron, anda, pa allá, ¿qué vas a hacer? Pero luego vieron que sí, que era verdad, y se emocionaron mucho, me felicitaron, y sentí mucho apoyo y mucho amor sobre ellos.

¿Cómo reaccionó tu prima? ¿Quién te introdujo al mundo de K-Pop?

Uh, se puso a llorar. Ella está a distancia, pero se puso a llorar porque dijo, no creí que fueras capaz de hacer algo así. O sea, estaba muy emocionada.

¿Qué carrera estás estudiando y cómo te proyectas a futuro?

Sí, estoy estudiando Derecho y me encantaría de acá a 5 años. Yo tengo la idea de poder vivir una parte de la música porque me gustaría que en base a mi carrera solamente sea un apoyo social. Quiero ser un abogado ambiental, como también penal, pero sobre todo ambiental para hacer un cambio en mi planeta o en mi vida.

¿Dónde sueles presentarte haciendo tributo o imitando a este artista?

Sí, ahora últimamente estoy presentándome en la feria K-Pop Style, por ejemplo, una vez acabé también el Castillo respigliosi por sakura. Y, pucha, el apego o el agradecimiento de toda la gente que ha estado ahí ha sido enorme. Y así me ha ayudado a quitarme estos nervios que tengo encima de no saber cómo a veces presentarme. Pero ahí voy descubriendo poco a poco cómo sacar mi artista interior.

¿Cómo reaccionan las personas cuando te ven imitando a este artista?

Cuando las tengo cerca me percato que se ponen muy nerviosas al punto que se ponen tembleque, son re tiernas, pero les emociona mucho y supongo que es porque ven que supongo que acá en el Perú se pueda proyectar el K-Pop de una manera más grande.

¿Cuál es tu grupo de K-Pop favorito?

Es BTS y los escucho desde… De hecho cuando hice el casting estaba tan nervioso que me equivoqué, pero los escucho desde hace 10 años, 10 años escuchándolo.

¿Cuál es la primera canción que escuchaste de BTS?

fue Dope, de hecho cuando lo vi primera vez, mi primer bias en ese momento fue Suga por su baile con el tiempo fue Jimin y en la actualidad es Jungkook

¿Ha sido algún concierto de BTS?

No he tenido la oportunidad, pero me encantaría, ya que por lo que tengo entendido en 2026 va a venir BTS. Ojalá vengan a Perú y poder disfrutarlo desde lo más cerca. Ojalá, en serio.

¿Cuál es la locura más grande que has hecho por BTS?

No sabría especificarte por qué, porque son de manera natural. Por el hecho de a veces amanecerme para escuchar o esperar que salga una música. En cuestión de presentaciones, siendo hombre es un poco complicado ser un Army Boy. Supongo que los que me han visto saben lo que es difícil ser un Army Boy. Pero igual las locuras están presentes, como… A ver, locura… Cantar y bailar en los parques o en algún evento, pero de mi barrio más que todo, de mi barrio sería. Ha sido que me he podido presentar. Pero aún así, como lo explico, ser Army Boy es un poco complicado. Ahora es más tranquilo, ¿no? Pero antes sí era… No sé, como un tabú, no sé cómo explicarlo.

¿Alguna vez te sentiste juzgado por tu gusto al K-Pop?

Sí, por el mismo hecho de ser un Army Boy es complicado, de hecho. Para que te guste algo referente al K-Pop siempre hay… Hay malas referencias de otras personas, como críticas y todo, pero es cuestión de tratar de sobrellevarlo. En mi caso era medio ocultarlo, pero a la vez expresarlo. Pero ahora, a raíz de todo eso y todo este cariño, me siento con la libertad de poder hacerlo. ¡Hasta me lo compré!

¿Por qué te gusta tanto este miembro de BTS?

Creo que más que todo porque siento una familiaridad con él. ¿Por qué? Porque él es muy apasionado como muy obsesivo. Yo siempre tengo la idea de que cualquier músico tiene que ser obsesivo y me ha servido como un ejemplo. Cada vez que quiero hacer un baile o cada vez que quiero hacer una música, etc., siento que tengo que ser obsesivo para poder lograrlo. Aparte que es deportista, le gusta los videojuegos, todo eso. O sea, siento que hay una relación más íntima con él.

¿Cuál es tu canción favorita de Jungkook?

Estoy en un dilema porque estoy entre Standing next to you porque me gusta mucho la energía que plantea, que muestra, pero la que también me hace salir de mi paz y me vuelve un poco loco, pero también me calma, es la de Still with you.

¿Nos puedes compartir un pedacito de la canción?

¿De Still with you? Está en coreano, pero podría intentarlo.

Nos contaron que en el casting pediste un vaso con agua, ¿qué pasó?

De hecho, después de estas presentaciones que he tenido, más lo del casting me he dado cuenta que a mí no me favorece mucho el hecho de tomar agua, porque a la par que tengo los nervios, siento que la boca se me seca. Es más, ahorita la siento seca, como para hacer una idea. Y para ahora mantener esta… Saliva constante tengo que estar con o con otra cosa que sea como una sporade para tener hidratada la boca, porque si no se me seca bastante, pero más que todo por los nervios eso.

¿Sabes algunas palabras en coreano?

Sería saranghae, kamsahamnida. kamsahamnida es un saludo y saranghae sería como un te amo si no me equivoco.

¿Qué canciones de Jungkook te gustaría interpretar en Yo Soy?

Tal cual lo dije ese día, yo quiero más que todo divertirme. Así que voy a tratar de arriesgarme con las canciones más fuertes. Tal vez, como puede ser standing next to you, yo sé que es complicada canto y baile, pero me quiero arriesgar y que quede grabado. Como, no sé, tal vez 3D o cosas así, que me compliquen. Para disfrutarlo, para ver hasta dónde puedo llegar.

¿Ya tuviste algún acercamiento con algunas fans? ¿Qué es lo más loco que hicieron?

Pues… Para empezar, es nuevo el hecho de ver tanta gente que me apoya, que me vea hasta cuando estoy haciendo live o cualquier cosa con las presentaciones. Ver el apego, me han regalado varias cosas, me han regalado póster, me han regalado muñequitos, me han regalado… Una vez, por broma, dije, ¿Junko quiere que le traigan qué? Una curita, por ejemplo, y me trajeron como dos paquetes de curitas por el simple chongo nada más. Así que supongo que eso, nada más. No sé, pero igual el apego que siento ahora o ese cariño que está saliendo recién es… es sorprendente, es muy sorprendente sinceramente y es muy lindo.

El jurado te dejó como tarea llevar algunas clases de canto y baile. ¿Cómo vas manejando ese tema?

Eh… He tenido clases de canto, me han estado apoyando bastante. Tengo un amigo Javi que me ha ayudado. Maverick y de ahí este… Uy, también me ha ayudado con el inglés, una amiga que se llama Sam también me ha ayudado bastante con el inglés. En el baile no he tenido la oportunidad que me den las clases, ha sido más que todo cuestión mía de practicar como loco. Tuve un amigo que me dio una clase muy rápida, muy rápida, que se llama Javi también, pero ha sido, o sea, He tenido que guardarme todo, todo lo que me han enseñado me lo he tenido que guardar muy bien para poder aplicarlo día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, para poder hacerlo bien. Porque es agotador.

La historia de Enzii es la de un joven que transformó su pasión en una oportunidad artística y personal. Entre estudios de Derecho, sueños musicales y el cariño de sus fans, sigue construyendo un camino donde la disciplina, la emoción y la autenticidad lo impulsan a crecer. Su aventura en Yo Soy es solo el comienzo de un artista decidido a dejar huella.

