Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en “Yo Soy”, brindó una entrevista exclusiva donde revela el detalle a detalle de su trayectoria. Desde que el día que hizo su casting coincidió nada menos que con el cumpleaños de Michael Jackson, hasta su gran y silenciosa lucha: siempre ha existido un dilema interno al imitar a un hombre siendo mujer, algo que ha aprendido a transformar en fortaleza.

¿Cómo nació la imitación de Michael Jackson?

Con Michael hay una conexión muy importante, muy especial. Lo conocí cuando tenía como 5 años, viendo un concierto ya en una etapa en la que él se encontraba más mayor. Comencé a estudiarlo como parte de mi propia carrera, para influenciarme. Es el artista más grande de todos los tiempos.

¿Cómo comenzaste en el mundo del drag?

Comencé en un concurso drag en la ciudad donde estaba. Fue una experiencia muy grata. Me enseñaron valores muy bonitos en cuanto a lo artístico, a la caracterización y al maquillaje. Las drags son artistas muy recursivas y creativas, siempre solucionando temas de vestuario y maquillaje. Eso me ayudó muchísimo a construir lo que hoy es un trabajo reconocido.

¿Cómo te impactó la noticia de la muerte de Michael?

En su momento no me afectó porque tenía 5 años. Pero ahora siento que era un ser humano con mucho talento y mucho sufrimiento, y me ayuda a verme a través de él.

Además, el día que hice el casting fue el día de su cumpleaños. Para muchos es casualidad; para mí, es algo que siento que estaba escrito.

¿Estabas preparándote para entrar a una escuela de música?

Sí. Ha sido complicado porque todo lo que hago ha sido empírico, y la teoría siempre me ha costado. Presenté dificultades, pero la oportunidad del casting llegó y estoy aprendiendo a mi manera.

¿Qué artistas son tu inspiración?

La vida, las cosas que pasan y las personas me inspiran. Musicalmente, figuras como Michael, Beyoncé, Whitney, James Brown, Chris Brown… muchas personas que han aportado a mi identidad.

¿Cómo te enteraste del casting de Yo Soy?

Un amigo muy cercano, que ha sido parte de mi proceso artístico, me dio la noticia de que estarían en Arequipa. Aunque lo dudé, él me impulsó. Se llama Leo.

¿Antes ya te habías presentado como Michael?

Sí, una vez lo hice y fue chocante porque, aunque toda mi vida lo había hecho como hobby y como fan, siempre hay un dilema al imitar a un hombre siendo mujer. Eso me afectó y me hizo evitar reconectarme artísticamente con Michael. Pero ahora estoy enfocada en hacer mi trabajo, que es lo que el público debe ver.

¿Has visto tu video del casting?

Sí. Mi familia lo vio también. Les avisé que iba a aparecer, y aunque es difícil verse, me gusta.

¿Te diste cuenta de que Yely y Ricardo se abrazaron?

En el momento no vi lo que pasaba. Me desconecto del entorno cuando estoy en el escenario. Después lo vi y fue muy bonito. Han hecho stickers, videos y hasta imprimieron fotos del abrazo entre Morán y Jely. Es maravilloso.

¿Qué canción de Michael te sientes más segura cantando?

Todas tienen dificultad y suelo ser insegura. Pero me siento cómoda con baladas como She’s Out of My Life o You Are Not Alone.

¿Qué canción te emociona cantar en las galas?

Wanna Be Startin’ Somethin’, porque me pierdo en el escenario en el mejor sentido. También Man in the Mirror, que es más reflexiva. Hacerla como fan e imitadora es muy gratificante.

¿Qué mensaje le darías a los fans de Michael?

Agradezco infinitamente a todos los que han estado pendientes del casting, que dejan mensajes y consejos. Quiero que vean en mí no solo a un artista que admiran, sino también a una fan que hubiese dado todo por estar en primera fila viendo a su ídolo.

Con cada presentación, Gabriela busca reafirmar que su homenaje a Michael nace de la admiración y del arte, pero también de un camino personal lleno de identidad, valentía y emoción.

Su objetivo es claro: que el público vea en ella no solo a la imitadora, sino también a la fan que ha soñado con estar en primera fila frente a su ídolo. ¿Logrará seguir sorprendiendo al jurado y conectando con el público como hasta ahora? ¿Qué nuevas sorpresas traerán las próximas galas? La única forma de saberlo es siguiendo cada paso de su historia en “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!

react