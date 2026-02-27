¿Buscas capital para concretar tus planes, pero los bancos han rechazado tu solicitud por estar reportado en centrales de riesgo? No estás solo. Miles de peruanos enfrentan esta misma situación cuando intentan acceder a financiamiento a través de la banca tradicional y no encuentran el respaldo que necesitan.

Si este es tu caso, todavía existe una alternativa segura y confiable. Prestamype, fintech peruana con más de 8 años de experiencia en el sector financiero, ofrece préstamos para personas que están en Infocorp, brindando una oportunidad real de acceder a financiamiento incluso si has tenido deudas reportadas.

Con el préstamo estando en Infocorp de Prestamype puedes acceder a una evaluación más flexible, cuotas adaptadas a tu capacidad de pago, desembolsos ágiles y montos que van desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Así podrás avanzar con esos proyectos pendientes, ya sea construir tu vivienda, invertir en tu negocio o consolidar deudas.

Precalifica en pocos minutos y descubre si puedes acceder al financiamiento que necesitas.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp

Prestamype brinda condiciones transparentes y adaptadas a la capacidad de pago de cada cliente, permitiéndole asumir cuotas fijas mensuales que realmente pueda cumplir, sin comprometer su estabilidad financiera y respetando siempre la fecha acordada.

A continuación, te presentamos los principales beneficios del préstamo estando en Infocorp:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.05%

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Prestamype ha sido reconocida entre las 100 mejores startups del Perú por Forbes. Desde 2017, ha otorgado más de S/ 1600 millones en financiamiento, apoyando el crecimiento de miles de peruanos.

¿Listo para dar el siguiente paso y concretar tus metas? No dejes que un reporte en centrales de riesgo te detenga. Precalifica en pocos minutos y descubre si puedes acceder a un préstamo estando en Infocorp AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Cuando tienes deudas reportadas, acceder a un nuevo crédito en el sistema financiero tradicional puede volverse muy complicado. No obstante, las probabilidades aumentan considerablemente si cuentas con el respaldo de una garantía hipotecaria.

En Prestamype, la calificación en centrales de riesgo no es el único factor determinante; su equipo de asesores analiza tu perfil de manera integral para encontrar la alternativa de financiamiento que mejor se adapte a tu situación.

Para precalificar a un préstamo estando en Infocorp, es necesario cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o los Registros Públicos.

No permitas que un reporte en centrales de riesgo frene tus proyectos. Accede a un préstamo con garantía hipotecaria aun estando en Infocorp con Prestamype y descubre si calificas en menos de 2 minutos. Precalifica AQUÍ.