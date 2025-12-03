¿Te imaginas ver tu dinero crecer de forma segura y en menos tiempo del que crees? Si tienes ahorros guardados y estás buscando una opción que realmente impulse tu capital, esta información te va a interesar. Hoy existen alternativas de inversión capaces de ofrecer retornos atractivos en plazos cortos, medios y largos, con beneficios que pueden marcar un antes y un después para tus finanzas.

Con una buena elección, una inversión puede ayudarte a cumplir metas como viajar, adquirir bienes o construir un futuro más estable. Todo gracias a rendimientos que superan ampliamente a los de los métodos tradicionales como los fondos mutuos o depósitos a plazo fijo. La clave está en escoger correctamente dónde poner tu dinero.

Una de las opciones más sólidas del mercado es la que ofrece la fintech Prestamype: invertir en préstamos con garantía hipotecaria. Esta alternativa no solo te permite hacer crecer tus ahorros, sino que también te brinda seguridad al estar respaldada por activos tangibles.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que requieren capital para impulsar sus negocios, ofreciendo un inmueble en garantía para brindar mayor seguridad al inversionista. Este inmueble puede ser una casa, departamento, local u oficina. A cambio, los inversionistas reciben pagos periódicos que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

En Prestamype, puedes comenzar a invertir desde S/ 18.000, con plazos desde 1 hasta 6 años. Esta inversión está respaldada por un inmueble inscrito en SUNARP a nombre del inversionista, cuya valoración es más del doble del monto prestado.

Sus beneficios son:

Retornos atractivos : Tasas anuales entre 20 % y 25 %, con oportunidades de retorno de hasta el 28% anual.

Bajo riesgo : Respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP.

Diversificación : Elige el perfil y la ubicación de la garantía que más se ajuste a tus intereses.

Simula tu inversión en menos de 1 minuto y conoce cuánto ganarías en el siguiente ENLACE.

Agenda una reunión y empieza a invertir

Para empezar a invertir solo debes seguir estos tres simples pasos:

Agenda una reunión gratuita AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión.

Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir.

Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

¿Listo para rentabilizar tu dinero? Haz crecer tus ahorros invirtiendo en préstamos y con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Empieza a invertir con Prestamype AQUÍ.

¿Prestamype es seguro?

Por supuesto, contar con una red de más de 8 000 inversionistas activos, más de 1 600 millones invertidos y ganancias que superan los 210 millones posiciona a esta fintech como una de las líderes del sector financiero.

Estas cifras reflejan la confianza de sus usuarios y la solidez del modelo de inversión que ofrece, respaldado por resultados reales y consistentes en el tiempo. Además, Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

No dejes que tus ahorros se queden quietos. Agenda tu reunión gratuita y comienza a rentabilizar tu dinero con una alternativa de inversión de bajo riesgo y alto potencial.