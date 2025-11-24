Tras una emotiva presentación en “Yo Soy”, la joven intérprete que imita a Whitney Houston abrió su corazón y contó que su camino hacia la música no siempre fue fácil durante su entrevista. Recordó que, durante un tiempo, dejó de cantar porque no se sentía bien con su color de piel, hasta que el álbum Love Yourself de BTS cambió por completo la forma en que se veía a sí misma. Entre risas y emoción, aseguró que ese mensaje de amor propio la sostuvo, incluso sin que los artistas lo supieran.

La cantante expresó lo feliz que se sintió tras su casting, describiendo la experiencia como “completamente nueva y muy emocionante”. A los tres años ya cantaba, y a los nueve su familia reconoció su talento. A los doce llegó a Super Kids, donde quedó finalista. Recordó con cariño a figuras como Valeria Zapata, Mari Carmen y Cristian, quienes formaron parte de aquella etapa. Para ella, la televisión siempre fue un espacio donde podía “hacer amigos, cantar, bailar y sentirse en su lugar”.

Hoy combina el arte con sus estudios: maquillaje profesional como base para su futura carrera de medicina, teatro musical, marinera y actuación. Su vida ha estado llena de creación y movimiento. Fue en redes sociales donde vio el anuncio del regreso del programa y dudó en postular, pues no sabía a qué artista imitar. Su familia le sugirió opciones (Beyoncé, Rihanna, Lucha Reyes), pero finalmente se arriesgó por Whitney. “Sentí que era un reto”, explicó, mientras contaba cómo su mamá le hizo la cola desde temprano para asegurar un buen lugar.

Sobre el casting, confesó entre risas que llegó decidida a no mirar a los jurados, pero no pudo evitar ver la reacción de Carlos, y más tarde la de Ricardo, quien incluso se puso de pie. Ya viendo la emisión en televisión se enteró de que Ricardo Morán lloró, un momento que describió como “muy grande e inolvidable”.

La noticia de su aparición tomó por sorpresa a casi toda su familia. Su papá, conmovido, la escuchó desde Huánuco. “Lloró al oírme cantar”, contó emocionada. Y aunque sus días ahora están llenos de responsabilidades, también están llenos de apoyo: el de sus amigas, su abuelita, su tía, y todos quienes la acompañan en este sueño.

Su casting superó el millón de vistas en YouTube. Aunque no puede elegir un único mensaje especial, sí reconoce que todos la han emocionado profundamente. Está trabajando arduamente en la tarea que el jurado le dejó, estudiando los primeros álbumes de Whitney para una interpretación más joven y practicando movimientos escénicos para canciones donde la artista se desplaza por el escenario.

Además de cantar, disfrutar del baile y soñar con presentaciones como “I Wanna Dance With Somebody” o “Greatest Love of All”, lleva el K-Pop muy cerca del corazón. Es fan de BTS, Stray Kids, Big Bang, SHINee y Jeff Satur. Colecciona photocards con orgullo: “aunque me digan que gasto en cartón”, y reconoce que esta música la ayudó en épocas difíciles.

Su vida artística convive con grandes sacrificios: tuvo que renunciar al trabajo que amaba con niños para poder asumir los compromisos del programa. Entre estudios, ensayos y responsabilidades, asegura que todo vale la pena por cumplir su sueño. A futuro, quiere seguir creciendo tanto en medicina como en el arte.

Ella misma cerró la entrevista cantando un fragmento de “I Will Always Love You”, demostrando la potencia que la ha llevado hasta aquí.

¿Seguirá sorprendiendo al jurado? ¿Cuál será su próxima interpretación? No te pierdas todo lo que viene en “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!

react