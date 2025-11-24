En esta entrevista sobre los participantes de “Yo Soy”, los tres integrantes imitadores de la banda de Green Day revelaron anécdotas llenas de humor, nervios, coincidencias inesperadas y un enorme amor por la música en cada paso que dieron rumbo al escenario del programa.

Los músicos explicaron que antes de ingresar a “Yo Soy”, cada uno tenía un vínculo profundo con la música: Bruno era docente y productor musical, Eduardo trabajaba como baterista y arreglista, mientras que el segundo Bruno y voz principal (Billy Joe) cantaba incluso en los carros. Todo cambió cuando Eduardo lo escuchó interpretar algunos temas y le dijo: “Oye, tienes el color de voz de Billy Joe Armstrong, ¿te animas a audicionar?”, marcando el inicio de un proyecto que se convertiría en una verdadera banda tributo.

Contaron también que la banda tuvo varias etapas hasta consolidarse. En 2021, cuando se reestructuraron, empezaron “desde cero”, como señalaron, buscando mejorar su sonido y presencia escénica. Fueron meses en los que perfeccionaron técnica, voz y montaje, siempre motivados por un sueño compartido: presentarse en “Yo Soy” como un “power trío” completo, algo que nunca se había visto antes en el programa.

Sobre cómo se prepararon para el casting, narraron una intensa carrera contra el tiempo. Enviaron sus videos apenas una semana después del anuncio, pero la fecha se reprogramó varias veces hasta que los llamaron para la segunda temporada. Aunque en un inicio sintieron frustración, finalmente lo tomaron como una señal: “Por algo pasan las cosas”, aseguraron, pues ese tiempo adicional les permitió llegar mucho más reforzados.

Recordaron también con emoción el día del casting. Llegaron tranquilos, seguros de sus habilidades tras meses de ensayos. Incluso coincidieron con Karol G, quien pasó a la selección el mismo día. “Cosas del destino”, dijeron, que luego volverían a cruzarse dentro del programa.

Una de las anécdotas más sorprendentes fue su encuentro con Mike Dirnt, bajista original de Green Day. Tras varias visitas al hotel donde sospechaban que se alojaba la banda, finalmente lo encontraron. El músico no solo conversó con ellos, sino que tocó su bajo, les regaló plumillas y firmó sus instrumentos. “No lo podíamos creer”, dijeron. “Mike se portó como un amigo”.

Respecto a lo que esperan lograr en las galas, mencionaron que su mayor deseo es llevar su música a todos los rincones del Perú. Además, adelantaron que les gustaría interpretar “Redundant”, una canción que la banda original tocó en Lima después de más de dos décadas.

Para sus fanáticos, enviaron un mensaje lleno de gratitud. Agradecieron a quienes los llaman “caballitos ganadores” y aseguraron que seguirán esforzándose para sorprenderlos. A las comunas Welcome to Paradise y Reject también les mandaron un saludo especial por su constante apoyo.

La banda cerró su entrevista con entusiasmo y nervios: “Estamos listos… pero da miedo”, confesaron entre risas. Sin embargo, aseguraron que darán todo en esta nueva etapa y que están profundamente agradecidos por la oportunidad.

¿Lograrán conquistar al jurado en las próximas galas? ¿Qué sorpresas traerán sobre el escenario? No te pierdas “Yo Soy” para descubrirlo.

