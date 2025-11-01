Desde muy pequeña, Melissa ha vivido rodeada de música, magia y escenarios. Entre circos familiares, presentaciones infantiles y orquestas donde cada miembro tenía un rol, fue descubriendo no solo su vocación artística, sino también una forma de entender el esfuerzo, la disciplina y la pasión. Hoy, su historia la trae hasta Yo Soy, donde se presenta como una de las imitadoras de Alejandra Guzmán más comentadas de la temporada. Y si quieres seguir su camino en esta aventura, no te pierdas Yo Soy, de lunes a sábado a las 9 p. m. por Latina.

Melissa, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo decidiste ser cantante?

Bueno, yo vengo ya de una familia musical desde siempre. Mi papá, músico, mi mamá, una gran y reconocida animadora de eventos infantiles, Patty Bedoya, el brazo derecho de Yola Polastri, fue asistente de producción de Yola. Siempre crecí en ese escenario de la magia, de los acróbatas, de los bailarines. Luego, conforme fui creciendo junto con mis hermanos, mi papá hizo un circo. Viví en el circo, me fui de gira en el circo. Cuando fui creciendo, mi papá hizo una orquesta con mi familia. Mi hermana tocaba el saxo, mi hermano la batería, mi mamá cantaba, mi papá tocaba el bajo, yo tocaba el piano y hacía coros. Y ahí empezó mi carrera musical más profunda. Comencé a trabajar desde muy pequeña, desde los 12 años, en la música. Me fui perfeccionando poco a poco, teniendo más experiencia. Ya de grande, a los 21 años fui mamá y me casé con un músico también. Es bajista y por eso mi vida es full música

¿Es cierto que trabajabas en fiestas infantiles?

Yo fui animadora. Yo he sido todo. He sido payaso, animadora. En el circo vendía gaseosas. Mi papá tuvo muchos circos: el Magic Circus, el circo de King Kong. Nos fuimos de viaje con el circo de Kiko, también hicimos el circo de Kiko. Mi papá nos dijo: “Hijos, no tengo plata para darles a ustedes”. Así que ustedes tienen que ver cómo generar ingresos. Yo tenía 12 años, mi hermano 9, mi otro hermano 7. Nos dijo: “Tengo las herramientas para que aprendan. Tengo estos trajes, pueden salir de payaso y también pueden vender”. Y yo decía: ¿Qué? ¿De payaso? ¡Qué vergüenza! Me van a ver mis amigos. No podía creerlo, pero creo que eso me ayudó a ser una persona más humilde, a valorar el dinero y a entender que ganarte un sol cuesta mucho.

Además de artista, eres docente de Inicial. ¿Cómo vives esa experiencia?

Por parte de mi abuela, que era educadora y tuvo tres colegios, me incliné hacia la educación. Cuando nace mi hija yo necesitaba un trabajo más formal, no solo eventos artísticos. Mi abuela me dijo: “Vente a mi colegio, necesito que a los niños les cantes y hagas un show infantil en la hora de clases”. Ahí aprendí a tener tacto con los niños. Me gustan bastante. Actualmente estudio en el Conservatorio de Trujillo, educación musical. Tengo mucha experiencia en colegios enseñando música y actualmente soy docente de música.

¿Cómo te enteraste del casting de Yo Soy?

Por los comerciales de la primera temporada. Yo estaba animada, pero había algo que no me dejaba del todo: mi trabajo estable en Trujillo y mis hijos. Vi la primera temporada y cada gala me daban más ganas. Cuando vi que alguien se presentaba como Alejandra Guzmán dije: “¡Ay no, yo también quiero presentarme como Alejandra Guzmán!”. Conversé con mis amigas y les dije que tenía ese bichito, pero no quería por mis responsabilidades. Una amiga me dijo: “Anda, la oportunidad es una sola”. Y fui.

La pregunta del jurado: ¿te consideras más cumbiambera o rockera?

Esa es la gran pregunta. Actualmente ya me estoy yendo más al lado rockero porque estoy imitando a Alejandra Guzmán, pero sí me gusta mucho la cumbia.

¿Cómo te preparaste para tu casting?

Yo no imitaba a Alejandra Guzmán, siempre era con mi voz, pero mucha gente me decía que tenía su timbre. Cuando mando los videos, producción me dice: “Tienes un aire, vente tal fecha”. Solo tenía una semana. Esa semana escuché a Alejandra todos los días para poder imitarla. Mi preparación fue escucharla, mirarla, tratar de sacar ese ronquido característico. Mi voz ya era grave, pero no era Alejandra. Me preparé solo esa semana para el primer casting, pero luego seguí preparándome. Yo tenía en la mente que, así me acepten o no, quería dedicarme a ser Alejandra Guzmán.

¿Desde cuándo sigues a Alejandra Guzmán y cantas sus canciones?

Desde siempre. En mi repertorio nunca falta una canción de Alejandra Guzmán. Es un ícono del rock femenino por sus letras. Siempre la he cantado, pero no la imitaba completamente; hacía tributos con mi voz.

¿Cómo reaccionaste al ver tu casting en televisión junto con las reacciones del jurado?

Yo estaba trabajando, cantando. Les dije que iba a salir en Yo Soy y que si podían ponerlo en los televisores. Pero mi casting salió al último, a las 11, y yo cantaba de 9 a 11 y luego tenía que ir a otro lado. No pude verlo en el local; lo vi en el celular, de un lado a otro. Cuando lo vi, no quería verme, me sentí muy nerviosa. Pero es el momento el que te hace sentir así.

Los jurados resaltaron tu actitud y seguridad, pero te dejaron tareas para mejorar naturalidad. ¿Cómo te estás preparando para los conciertos?

Ahora tengo muy en claro lo que dijeron. Me preparo aquí en la escuela y también en mi casa. Tengo que mentalizarme, mirarla, conectarme 100% con Alejandra para mejorar mi imitación en voz, movimientos y forma de expresarse. Me preparo todos los días; no hay un solo día en que no escuche a Alejandra Guzmán.

Entonces, ¿ya estás lista para los conciertos?

Yo creo que ya estoy lista.

¿Qué le dirías a tu familia, amigos y a la gente que te sigue ahora que te verán en pantalla?

Primero, gracias. Todos los que están alrededor mío han sido un equipo para mí. Mi familia, mis hijos y mi esposo son un equipo; este trabajo no lo hago sola, lo hacemos los cuatro. Ellos están en Trujillo pero cada uno tiene su función para que yo pueda estar tranquila y concentrarme aquí. También agradezco a mis papás, que me apoyan en Lima, y a mis amigas y compañeros de trabajo, que me dieron permiso y me empujaron a venir. Les digo que voy a prepararme bastante porque el público y las personas que me conocen se merecen un trabajo de calidad, y eso es lo que les voy a brindar.

Con una trayectoria marcada por el trabajo desde la infancia, un profundo amor por la música y el apoyo incondicional de su familia, Melissa se prepara para brillar en los conciertos con dedicación absoluta. Su historia combina talento, humildad y una determinación que promete sorprender al público gala tras gala.