La historia de la imitadora de Yailin La Más Viral es la de una joven que ha transformado las dificultades en impulso para cumplir su sueño artístico. Desde sus inicios componiendo en un albergue hasta su llegada a Lima en busca de oportunidades, hoy se prepara para brillar en el escenario de Yo Soy. Esta es su voz, en primera persona, y su camino hacia las galas.

Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo decidiste ser cantante?

En el 2020 me di cuenta de que podía componer. En ese entonces estaba en un albergue. Me acuerdo que escribía en cuadernos y empecé con poesía, llené uno entero con canciones. Ahí me di cuenta de que podía componer. Le pedí a las trabajadoras sociales que hicieran un concurso de rap y canto. Gané el primer puesto y una grabación. Ahí comenzó todo: música, show, baile. Me di cuenta de que podía cantar, rapear, improvisar. Cuando cumplí 18 salí del albergue, trabajé y me dediqué a redes sociales. Tenía una cuenta, pero me la tumbaron. Aun así seguía componiendo y grabando. Ahora mis canciones ya están en plataformas como Spotify.

Aparte del canto, ¿a qué otras cosas te dedicabas?

Trabajaba en restaurantes lavando platos, como mesera, limpiando casas. Juntaba horas extras para pagar mis producciones musicales.

¿Es complicado ser cantante de música urbana en el Perú? ¿Cómo te va en Trujillo?

En Trujillo no había mucha movida urbana. Por eso decidí venir a Lima hace casi dos meses. Mi mejor amigo me recibió en su departamento. Vine a trabajar y grabar. Justo salió el casting de Yo Soy y lo vi como una gran oportunidad.

¿Cómo te enteraste del casting de Yo Soy?

Por TikTok. Le pedí el número a la imitadora de Karol G que se hizo viral. Le mandé un video imitando al artista y de inmediato me dijeron que me esperaban. No tenía ni un mes en Lima y estaba pasando por un momento complicado, incluso pensé regresar a Trujillo. Sentí que fue una señal.

¿Por qué elegiste a Yailin La Más Viral para imitar?

Porque siento que su voz me sale más natural. La admiro por lo resiliente que es y por el bullying que ha recibido. Me gusta su flow, su música y el dembow. Está viral por todos lados. Quiero ser la primera imitadora de ella a nivel mundial.

¿Ya seguías al artista hace tiempo?

Sí, conocía su música desde hace tiempo. Solo que ahora decidí intentar imitarla.

¿Cómo te preparaste para el casting?

La peluca me la prestó una amiga. Aquí estoy empezando desde cero, conociendo gente nueva. Una drag queen también me prestó vestuario. Siento que Dios me pone personas que me ayudan. Yo misma me maquillo y estoy aprendiendo cada vez más.

¿Cuál fue tu reacción al ver tu casting en televisión y redes sociales?

Fue increíble. Ese día me maquillé mucho y me veía diferente, pero me gustó. El impacto fue enorme: Yerim lo reposteó, aparecí en un canal de República Dominicana. Mis redes explotaron. Sentí ansiedad al inicio, pero luego lo asimilé. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.

¿Estás siguiendo las indicaciones del jurado para mejorar tu imitación?

Sí. Me estoy preparando psicológicamente, físicamente y trabajando el acento dominicano. Escucho mucho a Yailin, canto, bailo. Sé que me falta, pero estoy esforzándome al máximo.

¿Qué mensaje tienes para tus seguidores?

Que gracias por todo el apoyo. Les respondo siempre que puedo. Estoy muy agradecida y bendecida. El público es fundamental. Les tengo mucho cariño.

¿Ya estás lista para participar en las galas?

Sí, estoy lista. La competencia está fuerte. Todos son artistas admirables. Yo me siento una ganadora solo por estar aquí. Que el jurado haya valorado mi trabajo es muy grande para mí. Estoy feliz porque esta oportunidad significa mucho y demuestra que el esfuerzo vale.

¿Te has hecho amiga de alguien en la competencia?

Recién nos estamos conociendo, pero a Karol la seguía desde antes. Ahora estar con ella aquí es algo muy lindo. Todos los chicos son magníficos. Esta competencia está dura y prometo sorprender.

¿Cómo te enteraste de que la verdadera Yailin había reaccionado a tu casting?

Me comenzaron a etiquetar y mandar mensajes. Entré y vi que ella había comentado y le encantó. Ese día mi celular casi explota. Curiosamente, el día que llegué a Lima, ella también llegó para un concierto.

¿Fuiste a verla?

No pude porque recién llegaba y no conocía Lima. Pero sé que algún día tendré la oportunidad de verla, incluso colaborar.

¿Tu sueño es colaborar con ella?

Mi gran sueño es colaborar con Farina y, por supuesto, con Yailin. Son artistas que me inspiran muchísimo.

La historia de esta joven imitadora recién comienza, y su talento ya está generando impacto dentro y fuera del país. Si quieres seguir su evolución, no te pierdas Yo Soy, de lunes a sábado a las 9:00 p. m., donde cada gala promete sorprender con nuevas interpretaciones y emocionantes transformaciones.