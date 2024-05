Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Gracia desata su furia contra Felipe por visitar a Micaela

Felipe Arasomena fue a visitar a Micaela Gallardo, para ver cómo se encontraba después del accidente que sufrió en las manifestaciones. Para casualidad del estudiante de medicina, Piedad Rizo Patrón se encontraba en la casa haciendo tareas con Alonso Gallardo. Cuando regresó a su hogar, no dudó en contarle a toda su familia lo que había visto.

Esto indignó muchísimo a María Gracia Rizo Patrón, quien estuvo esperando a que su enamorado la visitara. “¡Hasta qué por fin! ¿Me puedes explicar qué hacías en la casa del vecino?”, fue su reacción cuando lo vio llegar. “Vine a ver a Micaela, para ver cómo seguía de su pierna y ahora vengo a verte”, fue la justificación que dio.

“¿Fuiste a verla a ella primera y después a mí? ¿Ella te importa más que yo? ¿No te parece suficiente con dejarla en la clínica ahora también tienes que ver a la chusca esa?”, reclamó muy eufórica. “Micaela tuvo un accidente, un accidente bastante serio, es normal que me preocupe por ella, yo la atendí y la llevé a la clínica, no sé por qué tengo que darte este tipo de explicaciones”, respondió Felipe, preocupado.

Sin embargo, no esperó que Gracia no entendiera ninguna de sus razones. “Mira, Felipe, yo no soy ninguna tonta y mucho menos un plato de segunda mano. ¿Sabes qué? ya me hartaste, así que vete que no quiero hablar”, sentenció la jovencita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.