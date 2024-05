Pituca Sin Lucas Capítulo 10: Enrí cambia de bando y empieza a preferir a Techi sobre Conchita

Enrí finalmente pudo conocer en persona a María Teresa De La Puente. Desde que la vio con sus propios ojos, no dejaron de salir cumplidos de su boca. Incluso, Conchita notó cómo es que la llenaba de halagos y se sintió un poco relegada.

Ahora, le están enseñando cómo llamar a la clientela. El trabajador de Conchita está sorprendido por la forma en la que María Teresa lo está haciendo. “Bueno, pero no es fácil. La mujer es divina”, expresó. Conchita rápidamente le hizo saber su molestia.

“Oye, ¿qué te pasa ah? Me dijiste que no me llegaba ni a los talones. Ay, pro favor. No me digas que quieres ser amigo de la pituca. Eres un vendido como El Toyo”, expresó. “Yo estoy contigo en un 60%… Bueno es un 80%”, respondió Enrí.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

