Onelia Molina y Patricio Parodi han acaparado titulares tras ser grabados MUY juntos en una fiesta durante el fin de semana previo. En redes sociales, los usuarios deslizaron la posibilidad de que ambos hayan iniciado una relación sentimental; sin embargo, ambos salieron a negarlo.

Y, este martes, Micheille Soifer, conductora de “Ponte en la cola”, afirmó haber hablado con Parodi, quien volvió a NEGAR que exista una relación con Onelia más allá de la amistad. “Me dijo: ‘No Michi, te lo juro que no pasa nada. Recuerda que One, Mario Irivarren y muchos amigos más nos hemos ido de viaje juntos. Yo jamás le haría eso a un amigo mío’”, recalcó Soifer.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR