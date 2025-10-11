La primera temporada del año de Yo Soy llega hoy a su gran final con cuatro imitadores que han conquistado al público semana tras semana: Ghandi Regalado como Daddy Yankee, Luigui como José José, Josué Rivaldo como Raphael y Jesús Zavaleta como Pedro Infante.

Solo uno de ellos se llevará el trofeo de la primera edición 2025 del programa más visto de entretenimiento musical del país.

La Gran Final de Yo Soy se transmitirá este sábado 11 de octubre desde las 8:30 p. m. a través de la señal de Latina Televisión (canal 2) y también por Latina Play y la Web para todo el Perú.

Para votar por tu imitador favorito, solo debes ingresar a la APP de Latina y seleccionar al participante que quieras apoyar. El voto del público será decisivo en esta noche de emociones, donde la imitación, la voz y el carisma definirán al ganador.

¿Quién se llevará la copa y entrará al Salón de la Fama del programa? No te pierdas la gran final de Yo Soy, EN VIVO, por Latina.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!