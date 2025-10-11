El imitador de José José regresó al escenario de Yo Soy para interpretar una de sus canciones más queridas: “La nave del olvido”. Con su voz potente y el sentimiento que lo caracteriza, logró un silencio absoluto en el set.

Jely Reátegui no pudo evitar emocionarse y comentó: “Hermosos matices, cada vez más brillante, cada vez más libre. Me encantó”. Cachín Alcántara destacó su impecable técnica vocal: “Mucho control de tu parte, haz hecho un verdadero análisis del José José real, muy buen avance”, mientras que Ricardo Morán subrayó que su interpretación “He escuchado tu interpretación y le he puesto check a absolútamente todo, muchas felicidades. Concéntrate en ti y te irá excelente”.

¿Será esta interpretación la que le asegure el primer lugar? 💔 ¡Descúbrelo en la gran final de Yo Soy!

