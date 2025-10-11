El imitador de Raphael volvió a poner el listón alto en Yo Soy con una impactante versión de “Balada de la trompeta”. Su interpretación teatral, su presencia escénica y su control vocal dejaron sin palabras al jurado y encendieron el aplauso del público.

Jely Reátegui destacó su fuerza interpretativa: “Que hermoso verte caracterizado interpretando este tema. Lo has hehco muy muy bonito”. Cachín Alcántara añadió: “Siempre hemos esperado este momento, verte caracterizado. Muy valiente de tu parte y una linda presentación. Felicitaciones, eres un grande”.

Mientras que Ricardo Morán remató con admiración: “Todo me ha conmovido. Has sido el conducto para que todas esas emociones lleguen a mi. Esperábamos esto y lo has hecho impecablemente bien”.

¿Será esta su actuación definitiva para ganar el título? 🎭 ¡Vive la gran final de Yo Soy!

