Yo Soy GRAN FINAL: Conoce CÓMO VOTAR GRATIS por tu imitador favorito
La app de Latina será la herramienta oficial para elegir al ganador de la temporada: sigue esta guía sencilla y vota desde tu celular.
Actualizado el: 11 octubre 25 | 05:16 pm
Tras una semifinal en la que sorprendentemente ningún participante fue eliminado, la GRAN FINAL de Yo Soy continúa y el público tiene el poder de decidir quién se convertirá en el gran campeón de la temporada 2025. En competencia continúan los imitadores de José José, Pedro Infante, Daddy Yankee y Raphael.
Si quieres que tu favorito avance y evite la eliminación, aquí te contamos de manera sencilla cómo votar desde tu celular.
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.
Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.
¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!