En la gran final de Yo Soy, el imitador de Raphael presentó una interpretación magistral de “Ave María”. Con gestos precisos y una entrega total, logró que el público se pusiera de pie y aplaudiera con emoción.

Jely Reátegui resaltó su capacidad teatral al decir: “La emoción se nos escapó por ratos, pero también es parte de. A mi me ha encantado esta imitación”, mientras que Cachín Alcántara elogió su presencia escénica: “Nada va a influir en la decisión de la gente”.

Por su parte, Ricardo Morán concluyó: “Mejor que la vez pasada, definitivamente. El que está parado en el escenario debe saber cuál es la técnica para controlar esa emoción. Eres bien valiente, te has mandado en la final con una canción muy difícil de dominar y lo has hecho, eres muy valiente”.

¿Será esta la actuación que lo consagre como el gran ganador? 🌟 ¡Acompaña la gran final de Yo Soy y descúbrelo!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!