Después del primer round de Yo Soy, las votaciones del público finalmente salieron a la luz, revelando al primer eliminado de la noche y ocupante del cuarto lugar en la competencia.

Tras un gran inicio del programa lleno de talento, sorpresas y un poco de espera, la tensión llegó a su fin cuando el sobre reveló el nombre de Daddy Yankee, dejando impactados a todos los presentes.

El participante se despidió del escenario, de los jueces y de sus compañeros entre aplausos y ovaciones repletos de cariño. Conmovido, Daddy Yankee se despidió con unas emotivas palabras: “Estoy muy muy agradecido, hice una familia y el Perú sabe lo que pasé. Solo el estar aquí con mis colegas es un premio para mi. Me gané una familia”.

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

