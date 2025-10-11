Con la emoción a flor de piel y la mirada puesta en el gran cierre de temporada, Daddy Yankee, uno de los finalistas más carismáticos de Yo Soy 2025, aseguró que su última presentación será inolvidable.

“La gente me conoce porque siempre en los momentos más cruciales traigo algo bueno. Estoy en este mundo del canto nuevo, pero la voluntad que tengo es para dar lo mejor. Si lo que vieron ahora les gustó, en la final tengo algo aún más fuerte”, adelantó entusiasmado.

El imitador reveló que prepara un repertorio lleno de energía, pensado en todos los que lo acompañan desde casa: “Son temas comerciales, refrescantes, que todo el mundo conoce. Me han pedido mucho ‘Acto Partido’, ‘Seguroski’, cosas así, pero hay que pensar en la que está barriendo la casa. Los temas que vamos a cantar son los más comerciales, les va a gustar mucho.”

Entre risas y emoción, Daddy Yankee también aprovechó para dedicar su presentación a quienes más ama: “Esto va para ti, madre. También tengo a mi hijo pequeño, tengo mi corazón partido en dos. Ustedes son mi familia, mi inspiración, y también el Team Yankee.”

Finalmente, con el corazón en la mano, dejó un mensaje de gratitud al público que lo ha acompañado durante toda la competencia: “Tengo tantos sentimientos en mi corazón de gente que me ha motivado, porque solo no podía. Mis sueños, mis ilusiones y mi esfuerzo están en sus manos. Ustedes saben si lo dejan o lo aceptan, ya eso está en su corazón. Les suelto a que voten libremente. Habrá Daddy Yankee con mucho amor para ustedes.”

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!