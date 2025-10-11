El imitador de Pedro Infante despidió su participación en Yo Soy con una interpretación llena de nostalgia de “Deja que salga la luna”. Su voz cálida, su carisma y su entrega honesta conmovieron al público, que respondió entre lágrimas y aplausos.

Jely Reátegui destacó su sensibilidad: “Soy una gran admiradora de tu trabajo y de tu proceso. A pesar de todo, tu has mantenido el temple todo el rato, tu sencillez y tu humildad junto a tu gran talento. Ha todos nos encanta verte”. Cachín Alcántara añadió: “Cuando tú sales al escenario, realmente iluminas a todos. Eres un gran cantante y un gran actor”.

Mientras que Ricardo Morán cerró diciendo: “Es increíble como con tan poco, haces tanto. Conquistas multitudes, te felicito, para mi ha sido un orgullo ver tu proceso. Eres el ejemplo perfecto de lo que este programa quiere ser: Usar el arte para crear más arte”.

