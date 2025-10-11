+En la gran final de Yo Soy, el imitador de Daddy Yankee encendió el estudio con el clásico “Con calma”. Su energía contagiosa y dominio escénico hicieron que el público coreara cada palabra. Los jueces destacaron su precisión vocal y el carisma que lo caracteriza.

Jely Reátegui fue la primera en comentar y destacó: “Así debes cantar siempre, con calma, muy buena presentación, muy sólida, felicidades”. Cachín Alcántara coincidió en que su performance “Yo solo tengo una pregunta, ¿tienes otra? ya estás listo para dar un gran show, muchas felicidades.”.

Mientras que Ricardo Morán elogió su constancia y crecimiento a lo largo de la temporada: “Este género y este personaje en particular cumplen con lo que se necesita de él, han bailado como si fuera el verdadero Daddy Yankee. Creo que no hay ninguna persona que haya observado esta presentación como si fuera el verdadero Daddy Yankee, felicidades”.

¿Podrá mantener este ritmo y coronarse como el mejor imitador de la temporada? 🔥 ¡No te pierdas la gran final de Yo Soy!

