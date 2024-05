Conoce TODO lo que tienes que SABER para aplicar a una BECA en el extranjero

Angie Alcántara Castillo es una estudiante que ingresó, como becada, a tres de las universidades más prestigiosas del mundo. La joven de solo 17 años llegó al set de “Arriba mi Gente” para contar cómo logró conquistar este importante logro y dar recomendaciones para postular a universidades en el extranjero.

La estudiante, que ha decidió estudiar Ciencias de la Computación, logró ser admitida en tres de las universidades más reconocidas a nivel mundial. La primera fue el Instituto Tecnológico de Massachucetts (MIT), le sigue la Universidad de Cambrigde y la Universidad de California Berkeley. La joven explica que es tan fácil como entrar a la página web de cada universidad para poder ver los requisitos y crear una cuenta para postular. Es decir, los procesos están abiertos.

Angie enfatizó en que es necesario tener un dominio del inglés. “Para eso hay que tomar exámenes como el TOEFL”, aclaró. El conductor del programa, Santi Lesmes, consultó qué otros requisitos “Algo que te piden que no es tan común en Perú e piden qué actividades extracurriculares haces. Es muy común que llenemos ensayos. Te preguntan que haces después de clases, qué es lo que aspiras a futuro”, explicó. La joven mencionó que estas pueden ir desde voluntariados, deportes, o, como en su caso, competencias de matemáticas.

Además, Angie afirmó que, aunque las notas altas son un requerimiento importante, no es determinante. “Estas universidades siempre se fijan, una persona en general y lo que hace externamente al colegio”, expresó. La joven también contó que los recursos económicos tampoco son un impedimento para postular. “No importa si eres de bajos o buenos recursos, la universidad se fija en si eres de bajos recursos y aún así has podido sobresalir”, dijo. Otro dato que dió fue que hacer bachillerato internacional es también un plus para la aplicación.

Angie recomendó empezar a llenar los formularios con tiempo, pues los formularios se abren en agosto, pero son bastante largos. “Es un formulario que demora un montón. A mí me demoró como dos meses terminar y por eso es importante empezar a llenarlo con tiempo”, afirmó. Para finalizar, la joven, que estudió en el colegio Saco Oliveros, reveló que ha decidido estudiar en el MTI.

