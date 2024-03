Mamá de Gabrieli le suplicó a Fabio Agostini que sea sincero: ¿Qué respondió el español? | Tierra Brava

En el capítulo 108 de “Tierra Brava”, los participantes recibieron una grata sorpresa: los saludos de sus familiares y amigos más queridos.

En el turno de Gabriela Moreira, su mamá Elizandra Borger le envío un emotivo mensaje. “Estoy acá para desearte suerte, fuerza en este juego mi hija. Eres una chica guerrera, competidora y te amo mucho, mucho. Mamá está acá”, dijo la mujer.

Pero eso no fue todo porque la madre de Gabrieli también le envió un mensaje a Fabio Agostini, con un pedido especial. “Mi hija se fue a Perú porque tú la invitaste. Dime, ¿qué planes tienes con Gabri? ¿Te gusta o no?”, dejó la pregunta en el aire.

El modelo español se sorprendió ante el cuestionamiento de la mamá de su ex pareja, pero fue tajante al momento de responder. “Ya sabe que a mí me gusta mucho, pero en este momento prefiero no hablar del tema”, concluyó.

