‘Loco’ Wagner y Rocky Belmonte fueron sentenciados en El Gran Chef Famosos

No lograron convencer. ‘Loco’ Wagner y Rocky Belmonte se convirtieron en los primeros sentenciados de la etapa final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Pese al esfuerzo, el jurado no quedó satisfechos con sus dos platos de la noche.

Los jueces del programa de Latina decidieron que el ‘Loco’ Wagner sea el primer sentenciado de la noche. “Bueno, ya estoy acostumbrándome a este status. Caballero”, dijo a las cámaras. Mientras que su hermana Susan Wagner aseguró: “Yo quería ayudarte (…) Ha sido mala suerte, me consta absolutamente, lo hemos dejado todo en la cancha”.

En tanto, el segundo sentenciado fue Rocky Belmonte, quien sentenció: “Bueno, ya soy caserito, no pasa nada. He estado en peores situaciones. Recuerden que me fui al primer día que vine con el dedo cortado. Vamos con todo”.

Este miércoles 20 de setiembre, Josi Martínez, Sirena Ortiz, ‘Loco’ Wagner y Rocky Belmonte se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para no caer en la temida Noche de Sentencia y evitar una próxima eliminación. Sin embargo, solo dos de ellos lograron salvarse.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.