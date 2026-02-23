El amor también toca la puerta en Valentina Valiente. Y esta vez quien habló fue la propia Valentina. Mayra Goñi respondió en personaje y dejó entrever que el corazón de la protagonista empieza a latir con fuerza… aunque no sin dudas.

“He conocido a un chico y este chico es de un mundo muy diferente al mío”. Valentina no anda buscando el amor, pero tampoco puede ignorarlo cuando aparece. “La verdad es que no ando buscando el amor, pero cuando el amor llega, llega”.

Sin embargo, hay algo que la frena: el miedo. No a sentir, sino a idealizar. “Tengo un poquito de miedo porque he conocido a un chico super bueno… muy guapo. Entonces no sé si es tan perfecto como se ve o tiene algún defecto por ahí”.

Entre ilusión y cautela, Valentina vive un romance que parece sacado de una película, pero que podría enfrentarse a una realidad muy distinta. Y si alguien intenta interponerse en su camino, lo tiene claro:

“Yo soy súper mosca. Y quien se meta conmigo o con mi familia… ahí me van a conocer”.

Romántica, soñadora, pero también firme y protectora. Así es Valentina. En marzo, el amor y los conflictos se cruzarán en una historia donde nada será tan simple como parece.