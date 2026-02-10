En Latina Televisión ya empezó la cuenta regresiva. “Valentina Valiente” llega en marzo a las pantallas con una historia familiar que promete atrapar al público desde el primer capítulo.

La nueva novela presenta una trama donde el pasado y el presente se cruzan constantemente. Secretos guardados durante años, relaciones marcadas por la ambición y vínculos familiares puestos a prueba construyen un relato cercano, intenso y lleno de momentos clave que definirán el destino de sus personajes.

Con un elenco de primer nivel, “Valentina Valiente” muestra un universo donde cada decisión importa. El estreno en marzo marcará el inicio de una producción pensada para conectar con el público a través de emociones reales, conflictos familiares y giros que mantendrán la expectativa capítulo a capítulo. “Valentina Valiente” llega para convertirse en una de las grandes apuestas de la temporada.

¡Muy pronto, las noches se llenarán de historia, emoción y personajes que darán que hablar!