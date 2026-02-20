En el universo de Valentina Valiente, el amor también está en construcción. Y esta vez no entrevistamos a Rodrigo Brand… sino a Alejandro. Sí, el galán que promete robar suspiros habló en personaje y dejó claro que el corazón lo tiene listo para volver a intentarlo.

Cuando le comentamos que Valentina habría conocido a “un chico muy guapo”, su reacción fue inmediata.

“¿Un chico muy guapo? Pues no sé… no sé si ponerme celoso. ¿Será que habla de mí o no? Espero que hable de mí, porque si no, me va a romper mi corazón, Valentina”.

Y es que Alejandro tiene claro lo que busca. Aunque se mueve entre planos y estructuras, porque vive inmerso en el mundo de la arquitectura, confiesa que hay algo que aún le falta. “Me falta encontrar a una mujer que me quiera de verdad, que comprenda que no hace falta jugar tanto cuando el amor es sincero”.

Pero eso no es todo. También quiere salir un poco de la rutina y dejarse sorprender. “Ojalá conociera por ahí a alguna chica que le guste el arte, la música, tocar la guitarra… qué sé yo”.

¿Cree en el amor a primera vista? Sin dudarlo: “Claro, claro que sí”.

Eso sí, cuando se enamora, va con todo. Alejandro lo entrega absolutamente todo. Es leal, es honesto… aunque admite que su última relación no terminó bien. Aun así, no pierde la fe. “Si me vuelvo a enamorar, entregaré todo, como siempre, porque el amor es lo más bello que hay en este mundo”.

Y mientras Alejandro habla de amor, nosotros solo podemos preguntarnos… ¿será Valentina esa mujer que lo inspire a tocar la guitarra y volver a creer sin miedo?