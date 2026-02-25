¿Tiene sentido invertir con solo S/100? Para muchos, puede parecer un monto demasiado bajo para obtener ganancias significativas. Sin embargo, hoy invertir no es un privilegio de quienes cuentan con grandes capitales. Existen alternativas pensadas para quienes desean empezar, sin procesos complicados ni compromisos a largo plazo.

En ese contexto, la inversión en factoring se presenta como una opción accesible y ágil para hacer crecer el dinero desde montos pequeños. En Perú, una de las fintech que ha impulsado esta modalidad es Prestamype, que permite invertir desde S/100 en facturas, ofreciendo una experiencia 100% digital y orientada a quienes buscan rentabilidad en el corto plazo.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito adelantan el cobro de sus facturas para obtener liquidez inmediata, sin tener que esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen.

Ese adelanto es financiado por inversionistas que buscan rentabilizar su dinero, quienes pueden adquirir una parte o la totalidad de la factura a cambio de recibir un retorno por el capital invertido. El pago del monto más los intereses correspondientes lo realiza el cliente de la empresa que solicitó el factoring.

En Prestamype, estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, entre otros, lo que permite acceder a oportunidades vinculadas a compañías reconocidas del mercado.

Beneficios de invertir en factoring con Prestamype

Invertir en factoring mediante Prestamype brinda respaldo y credibilidad, sustentados en su experiencia dentro del sistema financiero peruano, sus alianzas estratégicas y sus rigurosos procesos de evaluación. Esto la posiciona como una opción interesante para quienes desean hacer crecer su dinero de manera simple y estructurada.

Entre las principales ventajas de invertir en factoring destacan:

Poco capital de inversión : se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o $25.

Rentabilidad atractiva : invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : los plazos de pago al invertir en factoring van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : permite rentabilizar el dinero en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, ayudando a reducir el riesgo del portafolio.

Riesgo controlado : esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Riesgo controlado : esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Crea tu cuenta para invertir en 3 pasos

Hoy puedes comenzar a generar ingresos invirtiendo en factoring con Prestamype. Solo necesitas registrarte en su plataforma de manera 100% online y gratuita, siguiendo estos sencillos pasos:

Registro : Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Invertir en factoring con Prestamype es así de sencillo. Desde S/100 puedes acceder a una rentabilidad atractiva, respaldada por un título valor registrado en CAVALI.